تعهد الرئيس المصري حسني مبارك بتعقب الجهات التي خططت لتفجير الاسكندرية في الساعات الأولى من فجر أول أيام العام الميلادي الجديد.
واضاف مبارك في كلمة بثها التلفزيون المصري أن هذا الانفجار ''استهدف الوطن بأقباطه ومسلميه'..
قالت صحيفة تايمز اللندنية إن أعدادا كبيرة من أفراد الشرطة البريطانية سيتم الاستغناء عنهم نتيجة الركود الاقتصادي، وذلك رغم التوقعات بتصاعد الأعمال الإج..
أعلنت حكومة إمارة دبي الأحد أنها أطلقت برنامج سندات طويل الأجل بقيمة 20 مليار دولار، تم الاكتتاب بالكامل على الإصدار الأول منه بقيمة 10 مليارات دولار ..
ما رأيك بكلمة السر التالية ''أ ب ت 1 2 3 ''؟ أي شخص على قدر بسيط من التنور والوعي يدرك أن كلمة السر هذه يجب تجنبها بتاتا. الأحرف الثلاثة الأولى في الأ..
بدأ بطل الشطرنج البلغاري كيريل جورجيف لعب 360 مباراة في وقت واحد في محاولة للتغلب على اللقب العالمي السابق في المباريات التي تلعب في نفس الوقت.
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ستعرض شركة استون مارتن البريطانية لصناعة السيارات الرياضية لأول مرة انتاجها من سيارة ''في 12 فانتاج'' في معرض جنيف للسيارات في مارس آذار المقبل وهي وا..
توصل فريق من الباحثين الهولنديين في جامعة امستردام إلى أن عقاقير ''بيتا بلوكر'' ربما تكون لديها المقدرة على إزالة الذكريات المخيفة من عقل الإنسان.
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توفي طفلان دنماركيان في مدينة جدة (غرب السعودية) عقب تسممهما بتنشق مبيد سام للحشرات من فيلا مجاورة, فيما يرقد والداهما في العناية المركزة.
ونتجت ال..