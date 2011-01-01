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تبنى تنظيم القاعدة العملية الانتحارية الفاشلة التي استهدفت مساعد وزير الداخلية السعود..
السعودية: محاولة اغتيال فاشلة.. والقاعدة تتبنى عملية التفجير الارهابية
 
من المستبعد أن يكون انفجار قنبلة بدائية الصنع قتل فتاة فرنسية قرب خان الخليلي في القا..
تفجير إرهابي في مصر.. والإمارات تقيل وتسجن وزير الدولة
 

مصر تستقبل العام الجديد 2011 بتفجيرات إرهابية دامية في الإسكندرية

  
مصر تستقبل العام الجديد 2011 بتفجيرات إرهابية دامية في الإسكندرية
 عشرات القتلى والجرحى في تفجير مصر الإرهابي
   
1/1/2011

تعهد الرئيس المصري حسني مبارك بتعقب الجهات التي خططت لتفجير الاسكندرية في الساعات الأولى من فجر أول أيام العام الميلادي الجديد. واضاف مبارك في كلمة بثها التلفزيون المصري أن هذا الانفجار ''استهدف الوطن بأقباطه ومسلميه'..
 
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حول العالم

بريطانيا تسرح الآلاف من أفراد الشرطة في محاولة يائسة لمقاومة الأزمة المالية

  
2/24/2009
 
بريطانيا تسرح الآلاف من أفراد الشرطة في محاولة يائسة لمقاومة الأزمة المالية

قالت صحيفة تايمز اللندنية إن أعدادا كبيرة من أفراد الشرطة البريطانية سيتم الاستغناء عنهم نتيجة الركود الاقتصادي، وذلك رغم التوقعات بتصاعد الأعمال الإج..

  
   
 
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أخبار إقتصادية

دبي تقترض لتسديد ديونها: قرض بقيمة 20 مليار دولار من قبل بنك الإمارات المركزي

  
2/24/2009
 
دبي تقترض لتسديد ديونها: قرض بقيمة 20 مليار دولار من قبل بنك الإمارات المركزي

أعلنت حكومة إمارة دبي الأحد أنها أطلقت برنامج سندات طويل الأجل بقيمة 20 مليار دولار، تم الاكتتاب بالكامل على الإصدار الأول منه بقيمة 10 مليارات دولار ..

  
   
 
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أخبار تقنية

كيف تنشئ كلمة سر؟ نصائح ومعلومات قيمة

  
2/24/2009
 
كيف تنشئ كلمة سر؟ نصائح ومعلومات قيمة

ما رأيك بكلمة السر التالية ''أ ب ت 1 2 3 ''؟ أي شخص على قدر بسيط من التنور والوعي يدرك أن كلمة السر هذه يجب تجنبها بتاتا. الأحرف الثلاثة الأولى في الأ..

  
   
 
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أخبار رياضية

يخوض 360 مباراة شطرنج في وقت واحد في سعي لتحطيم الرقم القياسي العالمي السابق

  
2/24/2009
 
يخوض 360 مباراة شطرنج في وقت واحد في سعي لتحطيم الرقم القياسي العالمي السابق

بدأ بطل الشطرنج البلغاري كيريل جورجيف لعب 360 مباراة في وقت واحد في محاولة للتغلب على اللقب العالمي السابق في المباريات التي تلعب في نفس الوقت. ويس..

  
   
 
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أخبار السيارات

إطلاق استون مارتن فانتاج 2009 الرياضية

  
2/24/2009
 
إطلاق استون مارتن فانتاج 2009 الرياضية

ستعرض شركة استون مارتن البريطانية لصناعة السيارات الرياضية لأول مرة انتاجها من سيارة ''في 12 فانتاج'' في معرض جنيف للسيارات في مارس آذار المقبل وهي وا..

  
   
 
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صحتك بالدنيا

دواء طبي هولندي يساعد على مسح الذكريات المخيفة من العقل البشري

  
2/24/2009
 
دواء طبي هولندي يساعد على مسح الذكريات المخيفة من العقل البشري

توصل فريق من الباحثين الهولنديين في جامعة امستردام إلى أن عقاقير ''بيتا بلوكر'' ربما تكون لديها المقدرة على إزالة الذكريات المخيفة من عقل الإنسان. ..

  
   
 
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أخبار عجيبة

مبيد حشري قاتل يقضي على أفراد عائلة دانماركية في السعودية

  
2/24/2009
 
مبيد حشري قاتل يقضي على أفراد عائلة دانماركية في السعودية

توفي طفلان دنماركيان في مدينة جدة (غرب السعودية) عقب تسممهما بتنشق مبيد سام للحشرات من فيلا مجاورة, فيما يرقد والداهما في العناية المركزة. ونتجت ال..

  
   
 
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