ما رأيك بكلمة السر التالية ''أ ب ت 1 2 3 ''؟ أي شخص على قدر بسيط من التنور والوعي يدرك أن كلمة السر هذه يجب تجنبها بتاتا. الأحرف الثلاثة الأولى في الأ..